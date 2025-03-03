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Зеленский заявил, что его будет "трудно заменить" на своём посту

Зеленский заявил, что его будет "трудно заменить" на своём посту

Бывший артист-комик не намерен просто так уступать место украинского правителя.Давно превысивший срок на посту президента Украины Владимир Зеленский заявил, что его будет "трудно заменить" на этой должности, даже если в стране состоятся выборы.

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