Зеленский заявил, что его будет "трудно заменить" на своём посту

Бывший артист-комик не намерен просто так уступать место украинского правителя.Давно превысивший срок на посту президента Украины Владимир Зеленский заявил, что его будет "трудно заменить" на этой должности, даже если в стране состоятся выборы.
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