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Роман Вильфанд рассказал, что стоит ожидать изобилие осадков в апреле

Роман Вильфанд рассказал, что стоит ожидать изобилие осадков в апреле

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что изобилие осадков в апреле стоит ожидать в Мурманской, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Калининградской областях и на большей территории азиатской части страны.

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