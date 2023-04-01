Роман Вильфанд рассказал, что стоит ожидать изобилие осадков в апреле

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что изобилие осадков в апреле стоит ожидать в Мурманской, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Калининградской областях и на большей территории азиатской части страны.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что изобилие осадков в апреле стоит ожидать в Мурманской, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Калининградской областях и на большей территории азиатской части страны.
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