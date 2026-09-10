В Луховицах возобновили производство самолета Ил-114-300

История Ил-114 началась в СССР. Самолет на 64 пассажира, с дальностью полета 1900 км, и крейсерской скоростью 500 км/ч, начали собирать в Луховицах.
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