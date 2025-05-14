Нарышкин: геополитические оппоненты раздражены огромной территорией России

Директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в ходе круглого стола, посвященного 100-летию окончания интервенции и оккупации Японией Северного Сахалина заявил, что геополитические оппоненты раздражены огромной территорией России и величием страны.
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