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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тен Хаг о критике: «Эти люди ничего не понимают либо в футболе, либо в управлении командой. Многие видят проблемы и проявляют терпение»

«Думаю, у болельщиков есть терпение – вы видели это в понедельник», – сказал тен Хаг, имея в виду поддержку со стороны выездных болельщиков «Юнайтед» сразу после их поражения от «Кристал Пэлас» со счетом 0:4.

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