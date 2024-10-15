Рязанский облсуд рассмотрит дело массового насильника-педофила

Обвинения предъявлены по двум статьям – 132 (пункты «б» частей 4 и 5) и 135 (часть 3). По первой речь идет о десяти преступлениях в адрес детей до 14 лет и одном, где фигурировали двое несовершеннолетних, одному из лиц больше 14-ти.