В Подмосковье изъяли 243 килограмма продуктов из недружественных стран

Весь сыр из Франции и хамон из Испании был уничтожен.В Подмосковье в результате рейда специалистов Роспотребнадзора, таможни и прокуратуры по торговым точкам городского округа Истра было обнаружено большое количество незаконно ввезенной в Россию пищевой продукции.