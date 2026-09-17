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Аргументы недели

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Власти Ленобласти приняли решение об ограничении топлива на АЗС

Власти Ленобласти приняли решение об ограничении топлива на АЗС

В Ленобласти готовятся ввести временные ограничения на отпуск автомобильного топлива на заправках. Такое решение направлено на регулирование снабжения АЗС и предотвращение дефицита в отдаленных районах.

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