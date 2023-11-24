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От Лаврентия Павловича – сразу на Лубянку

От Лаврентия Павловича – сразу на Лубянку

Её визит к наркому, о котором пришлось писать очень подробно (На чаепитии у БерииПродолжая в мыслях ), никак нельзя назвать случайным.

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