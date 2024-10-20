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Царьград

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Поиски 13-летней девочки, пропавшей в Екатеринбурге, прекращены

Поиски 13-летней девочки, пропавшей в Екатеринбурге, прекращены

Полиция выясняет обстоятельства таинственного исчезновения ребенка.В Екатеринбурге прекращены поиски 13-летней школьницы, которая ушла из дома 19 октября и не вернулась.

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