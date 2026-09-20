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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сан-Паулу (WTA). Финал. Подорошка встретится с Кеведо

Надя Подорошка и Кейтлин Кеведо встретятся в финале в Сан-Паулу. Сетка турнира здесь . SP Open Сан-Паулу, Бразилия 14 – 20 сентября 2026 WTA 250 Призовой фонд – 283 347 долларов Открытые корты, хард Финал.

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