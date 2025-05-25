Обществознание исключат из школьной программы 6-7-х классов

Переход на новые программы по обществознанию будет происходить постепенно в течение двух лет Обществознание исключат из школьной программы шестых-седьмых классов с 1 сентября 2025 года, изучение этого предмета продолжится только в 8-11-х классах, сообщили РИА Новости в Минпросвещения РФ.