НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

129 подписчиков

В России увеличился индекс «кофе с бутербродом»

В России увеличился индекс «кофе с бутербродом»

В первой половине октября Индекс «кофе с бутербродом», отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, в первой половине октября увеличился на 3,5 пункта и составил 141,3 пункта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх