В России увеличился индекс «кофе с бутербродом»

В первой половине октября Индекс «кофе с бутербродом», отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, в первой половине октября увеличился на 3,5 пункта и составил 141,3 пункта.
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