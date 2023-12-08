Японские компании объединяют усилия в области производства полупроводников

Согласно пресс-релизу японских компаний Toshiba и Rohm, они объявили о решении сотрудничать в области производства полупроводников и совместных инвестициях в этот сектор в объеме 388,3 млрд иен ($2,7 млрд).
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