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Риелтор Фёдор Пешков Москва

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ЖК «Серебряный Бор»: современный взгляд на аристократический уют.

ЖК «Серебряный Бор»: современный взгляд на аристократический уют.

Наша команда задумалась: что если бы аристократы прошлого вдруг перенеслись в современность? Как бы они адаптировались к ритму мегаполиса, сохранив при этом свои ценности — достоинство, утончённый вкус, заботу о семье? Мы часто идеализируем прошлое, представляя жизнь знати как череду балов и загородных прогулок.

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