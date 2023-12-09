МИД Венгрии: новый закон Украины о нацменьшинствах не отвечает требованиям

Новый украинский закон о правах нацменьшинств не соответствует требованиям Венгрии. Такое заявление сделал ответственный за международные связи госсекретарь МИД республики Тамаш Менцер в соцсети Facebook*.
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