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МИД Венгрии: новый закон Украины о нацменьшинствах не отвечает требованиям

МИД Венгрии: новый закон Украины о нацменьшинствах не отвечает требованиям

Новый украинский закон о правах нацменьшинств не соответствует требованиям Венгрии. Такое заявление сделал ответственный за международные связи госсекретарь МИД республики Тамаш Менцер в соцсети Facebook*.

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