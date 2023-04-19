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"Ни США, ни Европа не выдержат против России": Западная цивилизация, что подавилась Миром

"Ни США, ни Европа не выдержат против России": Западная цивилизация, что подавилась Миром

В какой момент своей истории авангард Западной Цивилизации, государство США умудрилось “наступить на мину”? Прийти к состоянию текущей внутренней неустойчивости, что делает их предельно уязвимыми? Настолько, что Россия решилась на проведение СВО, прекрасно понимая последствия - и сочтя их допустимыми? Просчитав, что ни США, ни Европа просто не выдержат тех нагрузок, что сами планируют в своей же стратегии гибридной войны против России? Ведь к моменту завершения Второй Мировой у США на руках были абсолютно все возможные козыри в этой игре! Ядерное оружие, 2\3 мировой промышленности(!!!), 2\3 мирового флота(!!!), 2\3 мировых финансов и так далее - у одной страны, на чью землю не упала ни одна бомба, не был разрушен ни один дом.

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