Oracle гасит $300 млн счетов: жители Висконсина не заплатят за рост тарифов

Компания подписалась на покупку части электроэнергии с АЭС Point Beach на фоне расширения своих дата-центров в штате Oracle объявила о подписке на часть электроэнергии, вырабатываемой атомной станцией Point Beach в Висконсине.
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