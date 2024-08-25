Азербайджан сближается с Россией

Президент России Владимир Путин посетил Азербайджан с двухдневным государственным визитом. В первый день президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга, вице-президент страны Мехрибан Алиева, принимали Владимира Путина в неформальной обстановке в своей резиденции Загульба на берегу Каспийского моря.