Азербайджан сближается с Россией

Президент России Владимир Путин посетил Азербайджан с двухдневным государственным визитом. В первый день президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга, вице-президент страны Мехрибан Алиева, принимали Владимира Путина в неформальной обстановке в своей резиденции Загульба на берегу Каспийского моря.
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