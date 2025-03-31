Трамп заявил, что планирует вскоре пойти на контакт с Ким Чен Ыном

Политика как она есть

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил, что его страна поддерживает коммуникацию с Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР), и не исключил возможности будущих переговоров с лидером страны Ким Чен Ыном.