Сотрудники представительства ДНР в СЦКК поделились сведениями о том, что для наносившихся за дневной период ударов по территории региона нацистские формирования киевского режима задействовали полученное из Соединённых Штатов Америки вооружение.
Сотрудники представительства ДНР в СЦКК поделились сведениями о том, что для наносившихся за дневной период ударов по территории региона нацистские формирования киевского режима задействовали полученное из Соединённых Штатов Америки вооружение.
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