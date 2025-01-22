WSJ: Трамп поручил Келлогу урегулировать конфликт на Украине за 100 дней

Global Look Press/IMAGO/Jim LoScalzo - Pool via CN, Global Look Press/Rod Lamkey/Keystone Press Agency Президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу урегулировать украинский конфликт, говорится в статье газеты The Wall Street Journal.
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