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WSJ: Трамп поручил Келлогу урегулировать конфликт на Украине за 100 дней

WSJ: Трамп поручил Келлогу урегулировать конфликт на Украине за 100 дней

Global Look Press/IMAGO/Jim LoScalzo - Pool via CN, Global Look Press/Rod Lamkey/Keystone Press Agency Президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу урегулировать украинский конфликт, говорится в статье газеты The Wall Street Journal.

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