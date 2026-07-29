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Живая Кубань

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Россияне могут лишиться быстрого интернета из-за демонтажа кабелей в Финляндии

Россияне могут лишиться быстрого интернета из-за демонтажа кабелей в Финляндии

Россияне могут лишиться быстрого интернета из-за демонтажа кабелей в ФинляндииФинская энергокомпания Fingrid уведомила российских операторов связи, что с 2027 года перестанет обслуживать опоры линий электропередачи, на которых подвешены волоконно-оптические линии связи.

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