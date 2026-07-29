Россияне могут лишиться быстрого интернета из-за демонтажа кабелей в Финляндии

Россияне могут лишиться быстрого интернета из-за демонтажа кабелей в ФинляндииФинская энергокомпания Fingrid уведомила российских операторов связи, что с 2027 года перестанет обслуживать опоры линий электропередачи, на которых подвешены волоконно-оптические линии связи.