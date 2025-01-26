Кевин Дюрэнт о 15-м вызове на Матч всех звезд: «Многие люди вложили свое время, чтобы помочь мне добиться этого. Благодарен им за это»

Форвард «Санз» в 15-й раз в карьере поучаствует в этом событии. Дюрэнт вошел в список из 7 игроков, которым покорялось это достижение (Леброн Джеймс (21), Карим Абдул-Джаббар (19), Кобе Брайант (18), Тим Данкан (15), Кевин Гарнетт (15), Шакил О’Нил (15)).