«Все тяжело и печально» – депутат Рады об ответных ударах России

Сегодня самое страшное для Украины – это начавшийся процесс остановки крупнейших предприятий. Об этом в беседе с журналистом Виталием Диким заявила изгнанная из Зе-фракции в Раде депутат Анна Скороход, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».