Арестован руководитель крупной компании, обвиняемый в нападении на блогеров

Как стало известно “Ъ”, в Москве по обвинению в хулиганстве и воспрепятствовании деятельности журналистов арестован Андрей Григорьев, гендиректор ООО ГК «Серконс», крупной компании, специализирующейся на выдаче сертификатов и проведении экспертиз в области пожарной и промышленной безопасности.
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