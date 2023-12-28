Арестован руководитель крупной компании, обвиняемый в нападении на блогеров

Как стало известно “Ъ”, в Москве по обвинению в хулиганстве и воспрепятствовании деятельности журналистов арестован Андрей Григорьев, гендиректор ООО ГК «Серконс», крупной компании, специализирующейся на выдаче сертификатов и проведении экспертиз в области пожарной и промышленной безопасности.