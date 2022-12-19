Седого Чернышева перепутали с бездомным дедушкой: «После госпитализации Заворотнюк стал плох»

Уже несколько лет актриса Анастасия Заворотнюк борется за свою жизнь. Многие поражаются, как ей удается сохранять самообладание, силу воли и терпение, но как считает большинство фанатов, дело в колоссальный поддержке, которую ей дают члены семьи.