Popcaketv

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Седого Чернышева перепутали с бездомным дедушкой: «После госпитализации Заворотнюк стал плох»

Седого Чернышева перепутали с бездомным дедушкой: «После госпитализации Заворотнюк стал плох»

Уже несколько лет актриса Анастасия Заворотнюк борется за свою жизнь. Многие поражаются, как ей удается сохранять самообладание, силу воли и терпение, но как считает большинство фанатов, дело в колоссальный поддержке, которую ей дают члены семьи.

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