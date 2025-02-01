РБК: МФТИ стал самым сложным для поступления вузом России

Московский физико-технический институт (МФТИ) стал самым сложным для поступления вузом России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на "Мониторинг качества приема в вузы", который проводила Высшая школа экономики при поддержке министерства науки и высшего образования в 2024 году.
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