РБК: МФТИ стал самым сложным для поступления вузом России

Московский физико-технический институт (МФТИ) стал самым сложным для поступления вузом России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на "Мониторинг качества приема в вузы", который проводила Высшая школа экономики при поддержке министерства науки и высшего образования в 2024 году.