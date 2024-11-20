Театр абсурда
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Театр абсурда

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The Defense News: 5 месяцев назад русские перехватили ATACMS и изучили его секретное «нутро»

The Defense News: 5 месяцев назад русские перехватили ATACMS и изучили его секретное «нутро»

Снижение активности американских ракет в нашем небе было отнюдь не случайным. Навечно покидающий Белый дом Джо Байден напоследок решил сделать России самую большую гадость — разрешил наносить удары по российской территории американскими ракетами ATACMS.

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