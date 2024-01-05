Почему мыло в жесткой воде не мылится

Вы наверняка замечали, что в жёсткой воде мыло очень плохо мылиться и образует грязные хлопья. Хорошо, если с этим явлением вы познакомились в качестве одноразового опыта, но ведь возможно и такое, что мылящие вещества не работают у вас дома, создавая огромные проблемы в процессе наведения порядка.