Рейды в Котельниках показали мигрантам нелегалам, что всех депортируют. Отчет СК

Андрей Тихонов На хер всех, кто хочет заработать , только "вахта"

Мельников Александр Дать им оружие и на фронт говорите? Совсем недавно несколько мигрантов получив оружие, на полигоне, открыли огонь по своим, российским сослуживцам. Было много погибших. Это была официально опубликованная история, поищите в сети. Ищущий да обрящет.