Всем привет, друзья. Сегодня у нас появился отчёт от СК РФ, по рейдам в Котельниках. Задержание нелегалов были тысячами и это правильно.
Рейды в Котельниках показали мигрантам нелегалам, что всех депортируют. Отчет СК
Комментарии
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Андрей Тихонов
На хер всех, кто хочет заработать , только "вахта"
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1 час.
Мельников Александр
Дать им оружие и на фронт говорите? Совсем недавно несколько мигрантов получив оружие, на полигоне, открыли огонь по своим, российским сослуживцам. Было много погибших. Это была официально опубликованная история, поищите в сети. Ищущий да обрящет.
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28 мин.
Виктор Луговой
При чём тут пример с Покрышкиным? Анализ в статье поспешный и, не побоюсь этого слова, неграмотный... Равнять мигрантов и Покрышкина - аффтар многовасто на себя взял. А то ли опыту по жизни не хватило?
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10 мин.
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