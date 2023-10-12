Глобальные экономические потери от экстремальных погодных условий могут быть колоссальными

Глобальные экономические потери могут достичь $5 трлн при "вероятном увеличении" экстремальных погодных явлений, связанных с изменением климата, которые вызывают неурожаи, нехватку продовольствия и воды, сообщила в среду лондонская страховая торговая площадка Lloyd's.
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