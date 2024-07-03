У российских пользователей воруют Telegram-аккаунты. Схему нашли эксперты «Лаборатории Касперского»

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новую схему кражи Telegram-аккаунтов и криптовалюты у русскоязычных пользователейЭксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новую мошенническую схему, нацеленную на кражу Telegram-аккаунтов и криптовалюты у русскоязычных пользователей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии