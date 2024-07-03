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У российских пользователей воруют Telegram-аккаунты. Схему нашли эксперты «Лаборатории Касперского»

У российских пользователей воруют Telegram-аккаунты. Схему нашли эксперты «Лаборатории Касперского»

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новую схему кражи Telegram-аккаунтов и криптовалюты у русскоязычных пользователейЭксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новую мошенническую схему, нацеленную на кражу Telegram-аккаунтов и криптовалюты у русскоязычных пользователей.

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