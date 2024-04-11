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Передачи Бучневича и Александрова помогли «Сент-Луису» обыграть «Чикаго»

Передачи Бучневича и Александрова помогли «Сент-Луису» обыграть «Чикаго»

«Сент-Луис» одержал важнейшую победу с точки зрения борьбы за выход в плей-офф. В ночь на 11 апреля в Сент-Луисе (штат Миссури, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Чикаго Блэкхоукс».

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