Передачи Бучневича и Александрова помогли «Сент-Луису» обыграть «Чикаго»

«Сент-Луис» одержал важнейшую победу с точки зрения борьбы за выход в плей-офф. В ночь на 11 апреля в Сент-Луисе (штат Миссури, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Чикаго Блэкхоукс».