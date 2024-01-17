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«Гром» над Украиной: перспективный БПЛА может стать наиболее эффективным носителем авиабомб с УМПК

«Гром» над Украиной: перспективный БПЛА может стать наиболее эффективным носителем авиабомб с УМПК

Макет БПЛА «Гром» на форуме «Армия-2020». Изображение e-news.suПроблемы ростаРоссийские фугасные авиабомбы, оснащённые унифицированными модулями планирования и коррекции (УМПК), являются одним из наиболее эффективных образцов вооружений, применяемых в ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

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