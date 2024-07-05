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Врач-косметолог рассказала, какие продукты ускоряют старение кожи

Врач-косметолог рассказала, какие продукты ускоряют старение кожи

Врач-косметолог Наталья Бубенчикова рассказала о продуктах, ускоряющих процесс старения кожи. Необходимо ограничить употребление сахара, поскольку чрезмерное его употребление способствует сахарному старению.

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