Моя семья. Счас...
ГлавнаяБлогПравила сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergej Rodionov
    Так пусть сестра и оплатит этот долг,раз так их жалеет.Состоятельный муж...
  • Irina Krasnova
    ужас какой,  поэтому и демография в яме,  при таком-то отношении к семье! ((Полжизни мать тве...
  • Татьяна Марголина
    Ну, а если наоборот- он бы залил бедную бабулю, и они бы потом кричали, что раз он богатый, то пускай раскошеливается...Состоятельный муж...

Полжизни мать твердила дочери, что надо рожать. Теперь дочь беременна, но мама снова недовольна

Полжизни мать твердила дочери, что надо рожать. Теперь дочь беременна, но мама снова недовольна

— Лет до двадцати пяти мама все надеялась, что я в ближайшее время выйду замуж и ребенка рожу, – рассказывает сорокадвухлетняя Таисия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
IK
Irina Krasnova
ужас какой,  поэтому и демография в яме,  при таком-то отношении к семье! ((
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх