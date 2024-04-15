Разработчики The Lord of the Rings Online рассказали о подарках в честь 17-летия игры о вр...

Разработчики The Lord of the Rings Online рассказали о подарках в честь 17-летия игрыо время последней прямой трансляции разработчик Standing Stone Games представил различные награды для игроков MMORPG The Lord of the Rings Online в честь грядущего 17-летия игры.
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