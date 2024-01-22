Законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ внесли в Госдуму

В Государственную Думу РФ внесен законопроект о конфискации имущества за распространение фейков о российской армии и призывы к антигосударственной деятельности, если преступление совершено из корыстных побуждений.
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