Гинеколог Ерофеева: россиянки опасаются ужесточения правил в сфере абортов

В России отмечаются рекордные продажи противозачаточных таблеток. Это связано с тем, что женщины опасаются возможного ужесточения правил в сфере абортов, в том числе - продажи специализированных препаратов, считает акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева.