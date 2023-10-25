Гинеколог Ерофеева: россиянки опасаются ужесточения правил в сфере абортов

В России отмечаются рекордные продажи противозачаточных таблеток. Это связано с тем, что женщины опасаются возможного ужесточения правил в сфере абортов, в том числе - продажи специализированных препаратов, считает акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии