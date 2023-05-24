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Новая валюта на замену доллару станет одной из тем для обсуждения на августовском саммите БРИКС

Новая валюта на замену доллару станет одной из тем для обсуждения на августовском саммите БРИКС

Бразилия предложила ввести новую единую валюту БРИКС, для противостояния давлению доллара. Это предложение будет обсуждаться на саммите объединения в августе, сообщает AgoraVox.

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