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FiNE NEWS

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Во Франции может быть вынесен вотум недоверия правительству из-за бюджета-2027

Во Франции обсуждается возможность вынесения вотума недоверия правительству в ближайшее время. Инициатива может возникнуть на фоне разногласий по проекту бюджета на 2027 год.

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