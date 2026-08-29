Во Франции может быть вынесен вотум недоверия правительству из-за бюджета-2027

Во Франции обсуждается возможность вынесения вотума недоверия правительству в ближайшее время. Инициатива может возникнуть на фоне разногласий по проекту бюджета на 2027 год.
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