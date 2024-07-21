Домашние глазированные пончики из дрожжевого теста

Этот рецепт пончиков на дрожжах на сковороде я впервые приготовила шесть лет назад, тогда мы как раз переехали на новое место жительства, где недалеко от нашего дома был магазинчик-кафе с кофе и пончиками.
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