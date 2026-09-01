'Barbaric': Children Under Five Being Subjected To Forced Marriage In Britain Authored by Steve Watson via Modernity News, Britain now has children aged five and under on the books of the Forced Marriage Unit.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым