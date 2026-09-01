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'Barbaric': Children Under Five Being Subjected To Forced Marriage In Britain

'Barbaric': Children Under Five Being Subjected To Forced Marriage In Britain

'Barbaric': Children Under Five Being Subjected To Forced Marriage In Britain Authored by Steve Watson via Modernity News, Britain now has children aged five and under on the books of the Forced Marriage Unit.

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