Госдума решила проверить законность выдачи жилищных сертификатов мигрантам

Один из инициаторов проверки считает, что в процессе много коррупции.Сергей Миронов, лидер политической партии "Справедливая Россия — За правду", обратился к генпрокурору Игорю Краснову с официальным письмом, в котором просит провести проверку законности предоставления жилых помещений мигрантам за государственный счёт.