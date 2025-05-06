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Госдума решила проверить законность выдачи жилищных сертификатов мигрантам

Госдума решила проверить законность выдачи жилищных сертификатов мигрантам

Один из инициаторов проверки считает, что в процессе много коррупции.Сергей Миронов, лидер политической партии "Справедливая Россия — За правду", обратился к генпрокурору Игорю Краснову с официальным письмом, в котором просит провести проверку законности предоставления жилых помещений мигрантам за государственный счёт.

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