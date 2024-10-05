«Состояние тяжелое»: у Василия Ливанова во время операции остановилось сердце

Сейчас актер находится под ИВЛ Фото: A Round Table Company/Global Look Press В субботу утром, 5 октября, появились тревожные новости о здоровье известного советского и российского актера Василия Ливанова.
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