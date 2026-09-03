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РИА Новый день

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Путин предложил продлить повышенную выплату за третьего ребенка на Дальнем Востоке до 2030 года

Путин предложил продлить повышенную выплату за третьего ребенка на Дальнем Востоке до 2030 года

Президент РФ Владимир Путин предложил продлить до 2030 года повышенную выплату при рождении третьего ребенка на Дальнем Востоке.

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