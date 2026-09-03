Путин предложил продлить повышенную выплату за третьего ребенка на Дальнем Востоке до 2030 года

Президент РФ Владимир Путин предложил продлить до 2030 года повышенную выплату при рождении третьего ребенка на Дальнем Востоке.
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