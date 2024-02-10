Захарова фразой «не анекдот» описала отказ генсека ООН смотреть интервью Путина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отказ генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша смотреть интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.
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