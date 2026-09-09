В "Москвариум" переселили еще одну рыбу паку

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Крупная рыба паку по кличке Петрович, которую после долгих лет жизни в небольшом аквариуме одного из московских бизнес-центров переселили в "Москвариум" на ВДНХ, познакомили с новой соседкой - паку по имени Принцесса Лея.