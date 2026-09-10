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Рубль взял реванш: почему китайская валюта снова по 12,7 и что будет дальше

Рубль взял реванш: почему китайская валюта снова по 12,7 и что будет дальше

С 7 сентября по 6 октября 2026 года Минфин России снизил ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила до 2,5 млрд рублей.

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